Беглов поздравил жителей Абхазии с Днём победы и независимости

Губернатор Петербурга Александр Беглов направил на имя президента Абхазии Бадра Гунба поздравление жителям республики с Днём победы и независимости, сообщила пресс-служба Смольного 30 сентября.

"32 года назад Абхазия отстояла право на свободную и мирную жизнь. Это важнейшая веха в становлении суверенного государства, опирающегося на традиции и многовековые ценности абхазского народа", – говорится в поздравлении губернатора.

Беглов отметил, что Абхазия динамично развивается в торгово-экономической и социальной сферах благодаря решениям руководства и труду жителей страны. Губернатор также подчеркнул деловое и гуманитарное сотрудничество Абхазии с Россией, основанное на силе дружбы и взаимопомощи. Особенно Беглов отметил работу стран над сохранением памяти об общем прошлом и подвигах в годы Великой Отечественной войны.

По словам Беглова, Петербург намерен укреплять взаимоотношения с Абхазией и содействовать ей в решении социально-экономических задач. Отдельно глава города отметил возобновление прямого авиасообщения между Северной столицей и Сухумом. Первый за 32 года рейс из Петербурга прибыл в столицу Абхазии 14 августа. На борту находилась петербургская делегация во главе со спикером городского Заксобрания Александром Бельским.

День победы и независимости отмечается в Абхазии 30 сентября. В этот день в 1993 году территорию Абхазии покинули грузинские войска.

Напомним, 26 августа Беглов также поздравил глав Абхазии и Южной Осетии с Днём признания суверенитета этих стран. 26 августа 2008 года независимость двух республик была признана Российской Федерацией. Позднее их суверенитет также признали Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия.

Фото: ЗАКС.Ру