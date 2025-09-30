Беглов поздравил новые регионы с Днём воссоединения с Россией

Губернатор Петербурга Александр Беглов 30 сентября поздравил жителей новых регионов с Днём воссоединения с Россией. Соответствующие послания он направил главе ДНР Денису Пушилину, главе ЛНР Леониду Пасечнику, губернатору Запорожской области Евгению Балицкому и губернатору Херсонской области Владимиру Сальдо.

"Три года назад было положено начало новой главе в истории Отечества. Жители Донбасса и Новороссии на референдуме отдали свой голос за единство с большой исторической Родиной. Президент России сказал – это была воля миллионов людей", – говорится в поздравлении Беглова.

Он подчеркнул, что Россия гордится стойкостью жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также мужеством участников СВО. По словам Беглова, воссоединение регионов с Россией обусловлено их единой историей, культурой и ценностями.

Отдельно губернатор Петебурга поздравил жителей города-побратима Мариуполя. Он назвал восстановление города делом чести. Беглов подчеркнул, что для Петербурга Мариуполь стал родным.

День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией был установлен в качестве памятной даты указом президента России Владимира Путина 28 сентября 2023 года. В этот день в 2022 году президент подписал договоры об их присоединении к Российской Федерации.

фото: сайт ЗАКС.Ру