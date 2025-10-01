Отыскавший кошку Павлова петербуржец получил 10 тысяч рублей

Лидер фракции "Новые люди" в Законодательном собрании Дмитрий Павлов поделился подробностями возвращения его кошки Дуси. Домашний питомец пропал на десять дней в Курортном районе в середине сентября. Вернуться домой ей помог неравнодушный гражданин Никита.

– Она у меня иногда уходит и ловит мышей. Очевидно, была чем-то напугана, может, машинами, животными и потерялась. Что я сделал: расклеил порядка 60 объявлений на скотч, который легко убирается. Дочка в социальных сетях разместила… Есть масса соцсетей, где ищут потерявшихся животных. Пошли звонки. Похожие [кошки находились]. Вот у Павла Анатольевича [Крупника] похожий один в один. Но Павел Анатольевич не звонил, – рассказал депутат.

О пропаже Дуси стало известно 21 сентября. На тот момент кошка не появлялась дома уже несколько дней. Тогда Павлов разместил в своих соцсетях объявление с просьбой распространить публикацию и пообещав вознаграждение. Человеку, нашедшему Дусю, Павлов передал 10 тысяч рублей.

– Честно говоря, когда надежда стала таять, на десятый день позвонил человек. Говорит, прибилась к какому-то предприятию, которое выпускает сбитень. Ей нравится сбитень, а мне сидр, - пошутил Павлов.

Кошке удалось воссоединиться с семьей 27 сентября. Кроме нее, у парламентария есть пес по кличке Вольт и кот Марк.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру