Новости 7 октября 2025, 17:58

В комфине поддержали отказ от оплаты медстраховки для неработающих граждан

Отказ от предоставления обязательной медицинской страховки неработающим гражданам позволит восстановить социальную справедливость, полагает глава комитета финансов Светлана Енилина. Своим мнением она поделилась на заседании правительства Петербурга 7 октября, посвященном рассмотрению проекта бюджета на 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов.

— Мы полностью поддерживаем предложенную инициативу. <...> Принятие законодательного решения на федеральном уровне позволит существенно снизить нагрузку на бюджеты субъектов Российской Федерации и восстановить социальную справедливость, — сообщила Енилина.

Заявление прозвучало на следующий день после того, как подобную идею озвучила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе парламентских слушаний по проекту федерального бюджета на следующую трехлетку. При этом она отдельно отметила, что нововведение не должно коснуться детей, пенсионеров и людей с инвалидностью.

По словам Енилиной, всего в проекте бюджета Петербурга на медицинское страхование неработающих горожан в следующие три года предусмотрено 200 млрд рублей, из которых 63 млрд рублей заложено на 2026 год. Непосредственно на медстраховку неработающих горожан трудоспособного возраста в бюджете заложено 20,5 млрд рублей.

Ранее относительно инициативы Матвиенко высказался депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Рябоконь. В отличие от Енилиной, он усомнился в целесообразности подобного решения. В своем telegram-канале он предположил, что реализация инициативы может ударить по бездомным, лицам без постоянной работы и по сотрудникам, работающим без официального оформления.

