СМИ: новые тарифы на парковку начнут действовать с 13 октября

Дифференцированные тарифы на платную парковку могут начать действовать в Петербурге с 13 октября, сообщил ряд петербургских СМИ со ссылкой на источники в правительстве города. Стоимость парковки будет зависеть от уровня загрузки.

Как пишет "Деловой Петербург", от загруженности также будет зависеть возможность поминутной оплаты парковки после первого часа. Собеседник издания подчеркнул, что стоимость одного часа стоянки в зависимости от зоны, типа транспортного средства и категории пользователя будет определена комитетом по тарифам.

О том, что новые тарифы на парковку заработают в Петербурге с октября, сообщил в конце августа директор городского центра управления парковками Михаил Курдяев. Всего зону платной парковки разделили на четыре категории в зависимости от уровня загрузки: "КЗ 1" предполагается уровень загрузки менее 50%, "КЗ 2" — от 50% до 70%, "КЗ 3" — от 70% до 85% и "КЗ 4" — от 85% и более. При этом стоимость часа парковки будет составлять 100, 200, 280 и 360 рублей в зависимости от категории.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру