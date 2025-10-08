ЦИК передала мандат справоросса Нилова его однопартийцу Воробьеву

Член "Справедливой России — За правду" Александр Воробьев получил мандат депутата Государственной думы, соответствующее решение приняла Центральная избирательная комиссия на заседании 8 октября. Место в парламенте освободилось в конце сентября после досрочного прекращения полномочий Олега Нилова в связи с его переходом на должность аудитора Счетной палаты.

— В письме, направленном в Центральную избирательную комиссию, партия проинформировала о том, что в региональной группе № 27 по городу Санкт-Петербург, в составе которой был избран Олег Анатольевич Нилов, остались только зарегистрированные кандидаты, письменно сообщившие в президиум Центрального совета партии о своем отказе от замещения вакантного депутатского мандата, — сообщил на заседании член ЦИК Николай Левичев.

Члены Центризбиркома единогласно проголосовали за передачу мандата Воробьеву и за его регистрацию депутатом Госдумы. Удостоверение депутата ему вручила глава ЦИК Элла Памфилова.

— Большое спасибо Центральной избирательной комиссии за оперативное рассмотрение вопроса. Я приложу все усилия для того, чтобы использовать данное мне время максимально эффективно, — пообещал в своей речи справоросс.

Воробьев занимает в СРЗП пост секретаря президиума Центрального совета партии по взаимодействию с институтами гражданского общества. В партии он состоит с 2021 года. Также он выступает советником вице-спикера Госдумы Александра Бабакова (СРЗП). На выборах в Госдуму 2021 года Воробьев возглавлял в списке справороссов региональную группу № 34, в которую входили Белгородская, Брянская и Курская области. Тогда ему получить место в Думе не удалось.

Напомним, в числе претендентов на оставшееся после ухода Нилова из Госдумы место ранее называли главу петербургского отделения СРЗП Надежду Тихонову. Однако же в начале октября она заявила о том, что намерена продолжать работать в Северной столице, готовясь к проведению выборов в Госдуму и Законодательное собрание. Они состоятся в сентябре 2026 года.

Андрей Казарлыга / Фото: "Справедливая Россия — За правду"