Минпросвещения хочет продлить эксперимент с двумя ОГЭ

Министерство просвещения намерено продлить эксперимент, позволяющий ученикам 9-х классов сдать два ОГЭ для получения аттестата. Об этом сообщил замминистра просвещения Владимир Желонкин в ходе круглого стола профильного комитета в Госдуме 8 октября. По его словам, соответствующий законопроект будет внесён в Госдуму в ближайшие дни.

Желонкин подчеркнул, что эксперимент позволяет дать детям возможность получить необходимые для самореализации знания и навыки. По его словам, школьники по-разному проявляют свой талант, а эта инициатива позволяет настроить образовательную систему таким образом, чтобы каждый ребёнок смог реализоваться.

Какие регионы затронет эксперимент в случае продления — не уточняется.

Круглый стол был посвящён предварительным итогам реализации эксперимента в Петербурге. От Северной столицы на нём присутствовали вице-губернатор Ирина Потехина, председатель городского комитета по образованию Наталия Путиловская и руководители петербургских колледжей, участвующих в эксперименте.

Как рассказала Потехина, по его итогам приём на востребованные профессии в колледжах увеличился более чем на 28%. Кроме того, сократилось число учеников, не получивших аттестат об основном общем образовании.

Напомним, законопроект об эксперименте был принят в Госдуме в марте 2025 года. Согласно инициативе, в Москве, Петербурге и Липецкой области ученики 9-х классов, которые хотели бы продолжить обучение на базе среднего профессионального образования, могут сдать ОГЭ только по русскому языку и математике. Если же ребёнок желает продолжить обучение в 10-11-х классах, ему необходимо помимо этого выбрать для сдачи ещё два дополнительных предмета.

В Петербурге в участии в эксперименте были задействованы 29 колледжей. В них ученики могли освоить программы по одной из 19 профессий.

Анастасия Луценко / Фото: сайт Госдумы