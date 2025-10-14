Беглов осмотрел Свердловскую набережную после ремонта

Утром 14 октября губернатор Петербурга Александр Беглов открыл участок дороги на Свердловской набережной после капитального ремонта, начавшегося весной 2023 года. Вместе с ним по новому дорожному покрытию прошли вице-губернатор Николай Линченко, а также председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Евгений Варов и главы Красногвардейского и Калининского районов.

"Обновлённую Свердловскую набережную давно ждали жители двух районов – Калининского и Красногвардейского. Особенно спортсмены, которых здесь очень много, – велосипедисты и бегуны. Специалисты привели в порядок более двух километров набережной. Работа шла интенсивно, нужно было в установленные сроки её завершить. И надо отдать должное строителям, они это сделали, хотя набережная очень сложная", – цитирует слова губернатора пресс-служба Смольного.

В рамках капремонта на набережной переустроили инженерные сети, обеспечили водонепроницаемость грунта, скорректировали систему водоотвода с тротуара. Еще специалисты очистили и отремонтировали гранитные элементы и восстановили благоустройство.

Еще губернатор обратился к работникам дорожного хозяйства с благодарностью за выполненную работу и поздравил с профессиональным праздником. В Петербурге 16 октября отмечается День работников дорожного хозяйства.

Протяженность Свердловской набережной – более 2,2 километров. Она находится на правом берегу Невы и проходит через территории Красногвардейского и Калининского районов. По данным Смольного, ежедневно по этому участку проезжает свыше 30 тысяч автомобилей.

Константин Леньков / Фото: сайт Смольного