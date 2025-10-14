ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 14 октября 2025, 10:41

Беглов осмотрел Свердловскую набережную после ремонта

фото ЗакС политика Беглов осмотрел Свердловскую набережную после ремонта

Утром 14 октября губернатор Петербурга Александр Беглов открыл участок дороги на Свердловской набережной после капитального ремонта, начавшегося весной 2023 года. Вместе с ним по новому дорожному покрытию прошли вице-губернатор Николай Линченко, а также председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Евгений Варов и главы Красногвардейского и Калининского районов. 

"Обновлённую Свердловскую набережную давно ждали жители двух районов – Калининского и Красногвардейского. Особенно спортсмены, которых здесь очень много, – велосипедисты и бегуны. Специалисты привели в порядок более двух километров набережной. Работа шла интенсивно, нужно было в установленные сроки её завершить. И надо отдать должное строителям, они это сделали, хотя набережная очень сложная", – цитирует слова губернатора пресс-служба Смольного. 

В рамках капремонта на набережной переустроили инженерные сети, обеспечили водонепроницаемость грунта, скорректировали систему водоотвода с тротуара. Еще специалисты очистили и отремонтировали гранитные элементы и восстановили благоустройство. 

Еще губернатор обратился к работникам дорожного хозяйства с благодарностью за выполненную работу и поздравил с профессиональным праздником. В Петербурге 16 октября отмечается День работников дорожного хозяйства. 

Протяженность Свердловской набережной – более 2,2 километров. Она находится на правом берегу Невы и проходит через территории Красногвардейского и Калининского районов. По данным Смольного, ежедневно по этому участку проезжает свыше 30 тысяч автомобилей.

Константин Леньков / Фото: сайт Смольного


