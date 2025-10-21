В Калининградской области ужесточили требования к работе "наливаек"

Депутаты Законодательного собрания Калининградской области приняли 21 октября в первом и втором чтениях законопроект о сокращении на два часа времени торговли спиртным в общепите на территории многоквартирных домов. После вступления закона в силу отпускать алкоголь заведениям без лицензии запретят с 21:00 до 11:00.

— Законопроектом предлагается установить, что на территории Калининградской области не допускается розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания с 21:00 до 11:00 местного времени в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, — заявил на заседании и. о. министра регионального контроля Денис Белозеров.

Чиновник добавил, что нововведение не затронет работу ресторанов и баров, имеющих лицензию. Сейчас заведения в МКД на территории области вправе торговать алкоголем до 23:00.

Как уточнил в своем telegram-канале губернатор региона Алексей Беспрозванных, норма коснется деятельности так называемых "наливаек". "Прикрываясь статусом организации общественного питания, они могли продавать алкоголь после 9 вечера", — написал он и добавил, что ограничение времени продажи начнет действовать с марта 2026 года.

В сентябре стало известно о том, что Заксобрание Карелии приняло закон об ограничении с марта следующего года торговли спиртным в многоквартирных домах.

В Петербурге закон о "наливайках" заработал с 1 сентября. Не включенные в реестр ресторанов точки общепита в МКД теперь лишены возможности отпускать спиртное с 22:00 до 11:00. Для включения в реестр предприятия должны соответствовать целому набору критериев по метражу зала обслуживания, наличию отдельного помещения для приготовления пищи, выхода с фасада здания на улицу и ряду иных требований.

