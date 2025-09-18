В Карелии запретят продажу алкоголя в жилых домах

Законодательное собрание Республики Карелия приняло законопроект, запрещающий продажу алкоголя в многоквартирных домах, сообщила пресс-служба регионального парламента 18 сентября. Ограничения вступят в силу с 1 марта 2026 года.

"Розничная продажа алкогольной продукции в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях с марта следующего года будет допускаться только в торговых объектах общей площадью не менее 70 квадратных метров", - заявил спикер регионального Заксобрания Элиссан Шандалович.

Ограничения также коснутся магазинов, расположенных в помещениях, которые были переведены из жилых в нежилые и не имеют отдельного входа для погрузки и разгрузки алкогольной продукции. Авторами законопроекта выступили глава региона Артур Парфенчиков и депутаты всех парламентских фракций.

Шандалович подчеркнул, что Карелия входит в топ-10 регионов страны по объёму потребления и продаж крепкого алкоголя. Он связывает эту статистику с большим количеством алкомаркетов. Спикер Заксобрания подчеркнул, что регион продолжит работать над новыми ограничениями в этой сфере. В частности, обсуждается возможность создания специальных помещений по продаже алкоголя в магазинах.

Последние годы в регионах СЗФО активно вводятся ограничения на продажу алкоголя. Лидером в этой сфере является Вологодская область. Там с 1 марта 2025 года продажа алкоголя в магазинах в будние дни разрешена только с 12:00 до 14:00. При этом ограничения не распространяются на выходные и праздничные дни, а также не действуют в общепите. По словам главы региона Георгия Филимонова, за полгода действия закона в области закрылись 364 алкомаркета из действовавших 610.

Также с 1 марта ограничения на продажу алкоголя начали действовать на территории Ненецкого автономного округа. Там продавать такую продукцию запретили в торговых точках в многоквартирных домах, если вход для покупателей находится со стороны подъездов. Кроме того, запрещена торговля алкогольными напитками на разлив и навынос в "наливайках" и рюмочных.

Наконец, с 1 сентября в Петербурге заработал закон о "наливайках". Теперь в Сееврной столице продажа алкоголя в ночное время разрешена только в тех заведениях на территории многоквартирных домов, которые вошли в специально созданный реестр ресторанов. Чтобы попасть в этот перечень, точка общепита должно соответствовать ряду требований. Заведение должно иметь отдельный вход с фасада, зал обслуживания и отдельный зал для приготовления пищи. Кроме того, штат работников должен насчитывать не менее пяти ставок, включая две ставки для поваров. Заведение также должно заключить договор с охранной фирмой и быть оборудовано "тревожной" кнопкой.

Анастасия Луценко / Фото: unsplash