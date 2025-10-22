Муниципал
Муниципал 22 октября 2025, 13:08

СМО определил победителей муниципального конкурса по благоустройству

фото ЗакС политика СМО определил победителей муниципального конкурса по благоустройству

В Петербурге подведены итоги ежегодного конкурса Совета муниципальных образований по благоустройству среди муниципальных образований, сообщили в аккаунте СМО в соцсети "ВКонтакте" 21 октября. Нынешний конкурс стал уже 17-м по счету.

Победителей определили в шести номинациях. Первое место в категории "Лучший благоустроенный квартал" досталось МО "Пискаревка", победителем в номинации "Лучший объект озеленения" стало МО № 54. Награда за лучшее благоустройство поселка досталась МО "Поселок Парголово".

Еще по трем номинациям определяли муниципалитеты с лучшим благоустройством дворов — отдельно в исторической части города, на территориях новой застройки и в городах. Среди муниципалитетов в исторической части победа досталась МО "Литейный округ", среди округов в более новых районах победило МО "Юго-Запад". Лучший благоустроенный двор среди городов в черте Петербурга оказался в МО "Город Петергоф".

Заявку на участие в конкурсе подает в СМО глава муниципального образования. После первичного отбора конкурсная комиссия объезжает выставленные для участия объекты и лично их осматривает. Победителей определяют по итогам оценок членов конкурсной комиссии.

В прошлом году победителей наградили на Петербургском муниципальном форуме, который состоялся в ноябре 2024 года в музейном комплексе "Россия — моя история".

Андрей Казарлыга / Фото: аккаунт Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга во "ВКонтакте"


