На "Дунайской" заметили грунтовые воды

Лужи на платформе станции метро "Дунайская" наблюдали пассажиры утром 27 октября, сообщила "Фонтанка". В пресс-службе подземки произошедшее объяснили просочившимися грунтовыми водами.

"Силами метрополитена ведутся работы по организации отвода грунтовых вод из пассажирской зоны", — рассказали изданию в пресс-службе метро.

Ожидается, что дальнейшие работы будут выполняться в рамках гарантийных обязательств.

"Дунайская" не впервые сталкивается с протечками. Станция была открыта в октябре 2019 года, и почти сразу же на ней стали замечать лишнюю воду. Поначалу причиной проблем называли халатность уборщиков, которые якобы слили техническую воду в неположенном месте. Спустя месяц протечки вновь заметили, после чего они неоднократно появлялись снова, так что в какой-то момент на станции пришлось закрыть два спуска.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру