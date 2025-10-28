Вице-губернатор Поляков посетил общественную баню в Пушкине

Член правительства Петербурга, вице-губернатор Кирилл Поляков вместе с коллегами из Смольного 28 октября посетил Пушкинский район. Чиновники посетили Пушкинскую городскую баню № 1 на Железнодорожной улице. После визита Поляков поручил комитету по промполитике усилить контроль за выполнением ремонта — учреждение включено в программу капитального ремонта городских бань.

Основная часть работ запланирована на 2026 год, уточнили в Смольном. Это единственная общественная баня в Пушкине, в которой оказывают услуги по льготному тарифу. Ежемесячно она обеспечивает порядка 2,5 тысячи льготных помывок.

"Это знаковое место для жителей района — баня расположена в самом центре Пушкина и пользуется большим спросом, обеспечивая порядка 2500 льготных помывок в месяц. Банный комплекс требует обновления, поэтому включили объект в губернаторскую программу капитального ремонта бань", – написал Поляков в своих соцсетях.

Отметим, пока в Петербурге открылся только один банный комплекс, восстановленный по программе губернатора Александра Беглова. Это Кронштадтская баня. В Смольном заявляли о намерении отремонтировать 22 комплекса до конца 2026 года.

Вместе с Поляковым в Пушкин отправились председатель комитета по промышленной политике Александр Ситов и его заместитель Дарья Глинка, которая занимает эту должность с середины сентября. Также делегация из Смольного во время визита осмотрела Царскосельский рынок.

Константин Леньков / Фото: Кирилл Поляков