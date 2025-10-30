С рабочего взыскали компенсацию за избиение градозащитника Мухина

Судебные приставы Центрального района добились выплаты компенсации градозащитнику Олегу Мухину за избиение при попытке защитить исторический особняк, сообщила 29 октября "Фонтанка" со ссылкой на свои источники. С рабочего Николая Маркова взыскали 30 тысяч рублей и исполнительский сбор на сумму 2,1 тысячи рублей.

Также в работе приставов имеется еще одно исполнительное производство, касающееся задолженности еще одного фигуранта дела. Денис Прошкин также должен выплатить активисту 30 тысяч рублей компенсации. По информации "Фонтанки", деньги он выплатил, но их еще не перевели адресату.

Инцидент с участием Мухина произошел в августе 2022 года на Большой Морской улице, где тогда шел демонтаж флигелей особняка Салтыковой. Здание имеет статус памятника регионального значения. Градозащитник снимал работы, его заметили рабочие и избили, требуя удалить материалы. Произошедшее дошло до главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, который потребовал возбудить уголовное дело.

На скамье подсудимых оказались Денис Прошкин, Валерий Пацук и Николай Марков. В ноябре 2023 года Октябрьский районный суд приговорил каждого к 3 годам 1 месяцу условно с выплатой 30 тысяч рублей. В феврале 2025 года Городской суд смягчил наказание до двух лет условно, оставив без изменений решение о выплате компенсации.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру