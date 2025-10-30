Экс-глава ГУ МВД по Петербургу Умнов не смог обжаловать приговор

Московский городской суд оставил в силе приговор экс-начальнику ГУ МВД по Петербургу Сергею Умнову и его бывшим подчиненным Ивану Абакумову и Алексею Семенову по делу о получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщили 30 октября "Известия" со ссылкой на пресс-службу суда. Рассмотрение апелляционных жалоб состоялось накануне днем.

Апелляция была подана на приговор Хамовнического суда Москвы, оглашенный в конце августа. Тогда Умнова приговорили к 12 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 35 млн рублей. Абакумову назначили 11,5 года колонии и штраф в размере 25 млн рублей, Семенову — 10,5 года колонии со штрафом в размере 10 млн рублей. Кроме того, бывшую начальницу правового отдела УГИБДД Елену Копьеву приговорили тогда к 10 годам лишения свободы.

Обвинения в отношении высокопоставленных полицейских строились вокруг получения пожертвований от предпринимателей в региональный Фонд содействия программам ГУВД. Всего речь шла о 64,6 млн рублей, переведенных коммерсантами. Разбирательства тянулись с июля 2022 года, когда Умнов был задержан в Москве. Сам фигурант заявлял о непризнании вины.

