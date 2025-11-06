Новые схемы избирательных округов на выборах в ЗакС утвердят не позднее февраля 2026 года

Новые схемы избирательных округов на выборах депутатов Законодательного собрания Петербурга в Городской избирательный комиссии намерены утвердить не позднее 25 декабря, сообщил председатель избиркома Максим Мейксин 6 ноября на дискуссионной площадке "Экспертный клуб Петербурга", передает корреспондент ЗАКС.Ру. Городской парламент должен утвердить новые схемы не позднее 23 февраля 2026 года.

Мейксин на встрече анонсировал изменения в трех избирательных округах: 10-м, 18-м и 19-м, которые располагаются преимущественно на территории Курортного, Петродворцового и Кировского районов соответственно. Согласно презентации, 10-й избирательный округ (сейчас представляет Александр Ходосок) потеряет Кронштадт — остров перейдет к 19-му округу в Петродворцовом районе (сейчас представляет Михаил Барышников). В свою очередь, 19-й округ потеряет часть Красносельского района — он, включая само Красное Село, перейдет в 18-й округ, который исторически складывался примерно в границах Кировского района (сейчас представляет Александр Малькевич). Мейксин добавил, что практически не изменятся границы округа на территории Василеостровского района (сейчас представляет Константин Чебыкин). Незначительные изменения произойдут в Петроградском районе (сейчас представляет Марина Макарова).

По словам председателя избиркома, работа по нарезке избирательных округов завершится в конце ноября. Он отдельно подчеркнул, что комиссия работает над будущей схемой вне зависимости от того, кто из депутатов представляет тот или иной округ.

Перенарезка избирательных округов происходит раз в 10 лет. Подобные мероприятия проводятся в связи с изменением численности избирателей.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру