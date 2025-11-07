Петербургский метрополитен закупит рельсы и запчасти на 730 млн рублей

Метро Петербурга объявил 5 и 6 ноября два тендера на закупку 1104 рельсов и механических запчастей для подвижного состава, следует из документов на сайте Госзакупок. Общая сумма на два лота составляет в 730 млн рублей, а именно 291,8 и 438,2 млн рублей соответственно.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен поставить партию рельсов длиной по 25 метров каждый. При этом заказчик установил приоритет для товаров российского происхождения. Срок исполнения контракта — не более 190 дней. Второй закупкой метрополитен покупает различное оборудование для ремонта подвижных составов.

До конца 2025 года власти Петербурга надеются открыть в городе две новых станции метро: "Путиловскую" и "Юго-Западную". Такие планы озвучивали губернатор Александр Беглов. Формально речь шла о намерении завершить строительство новых станций.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру