В вестибюле строящейся станции метро "Путиловская" установили панно

Метростроители завершили монтаж масштабного панно в вестибюле строящейся станции метро "Путиловская" на будущей Красносельско-Калининской линии, сообщили 8 ноября в администрации губернатора Петербурга. Само панно из сотовых алюминиевых панелей с печатью.

"Художественное решение основано на истории Путиловского завода и абстрактно отражает машиностроительное, чугунное и художественно-литейное производства. Ширина расположенного над эскалаторами панно варьируется от 8 до 15 с небольшим метров", — рассказали в Смольном.

Как отмечается, на станции завершается облицовка фасада вестибюля и его внутреннее обустройство. В частности, там установлены четыре эскалатора, природным камнем отделаны полы и стены кассового зала, а также поверхности центрального зала и боковых тоннелей под землей. Кроме того, ведутся работы на пересадочном узле с "Путиловской" на "Кировский завод".

Ранее вице-губернатор Николай Линченко говорил о том, что до конца года планируется завершить строительно-монтажные работы на "Путиловской" и "Юго-Западной".

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Смольного