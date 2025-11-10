Вице-губернатор Кропачев проведет в четверг прямую линию

Сергей Кропачев, вице-губернатор Петербурга, курирующий тарифную и энергетическую сферу, ответит на вопросы горожан в прямом эфире. Прямая линия запланирована на 13 ноября, сообщил 10 ноября губернатор Александр Беглов. Предыдущее общение чиновника с петербуржцами в таком формате состоялось 24 июля.

Трансляция пройдет на телеканале "Санкт-Петербург". Кроме того, она будет доступна в официальной группе Смольного в соцсети VK. Задать вопросы вице-губернатору можно на его личной страничке и по телефону 246-79-49.

Прямая линия Кропачева пройдет на фоне ряда инцидентов, произошедших в Петербурге за последний месяц. К конце октября на улице Харченко в результате прорыва коллектора появился огромный провал в земле. После аварии стоки начали попадать в Муринский ручей и реку Охту. Также накануне обвал асфальта произошел на проспекте Энгельса, но, по данным Водоканала, это произошло по вине сторонней организации.

Кропачева назначили вице-губернатором в феврале 2024 года. Ранее этот пост занимал Сергей Дрегваль, который покинул должность по собственному желанию.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру