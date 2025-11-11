Объединенная пресс-служба судов Петербурга зарегистрировала свой канал в MAX

В национальном мессенджере MAX появился канал Объединенной пресс-службы судов Петербурга, о чем в своих социальных сетях сообщала ее руководитель Дарья Лебедева. Сообщество создано 11 ноября, а на момент публикации материала на него подписались 16 пользователей.

"Уважаемые подписчики! Мы рады приветствовать вас на нашей новой платформе! Уверены, что этот опыт будет интересным", - говорится в первом сообщении канала.

Пока создание собственных каналов в МАХ недоступно простым пользователем. Сейчас для этого необходимо уже иметь каналы или сообщества во ВКонтакте, Одноклассниках, Дзен и Telegram c отметкой А+. Чтобы ее получить необходимо уже иметь аудиторию от 10 тысяч человек в других социальных сетях и зарегистрироваться в реестре Роскомнадзора. Только в таком случае канал можно завести самостоятельно.

Первыми получили доступ к каналам платформы крупные СМИ, политики и блогеры с большой аудиторией. Также в национальном мессенджере появляются городские службы и сервисы. Петербургские власти интегрировали с MAX сервис экстренных вызовов 112, а также создали канал с уведомлениями об атаках беспилотников и других опасных ситуациях.

Кроме того, в мессенджер переходят представители власти Петербурга. В августе 2025 года свой канал создал губернатор Александр Беглов. Он охарактеризовал приложение как "надежное". Также свой канал зарегистрировал депутат Законодательного собрания Александр Малькевич.

