Суд рассмотрит дело об обороте незаконных SIM-карт в Петербурге

Приморский районный суд рассмотрит уголовное дело об организованном обороте "серых" SIM-карт, сообщила 11 ноября пресс-служба прокуратуры Петербурга. По нему проходит пять участников преступной группы, обвиняемых по статье о неправомерном обороте средств платежей — то есть изготовлении, хранении, транспортировке в целях сбыта и сбыте электронных носителей информации, предназначенных для незаконного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств (ч. 2 ст. 187 УК РФ). Расследование вело ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. На сайте суда пока не появилось строчки о регистрации дела.

По версии следствия, с января 2022 по апрель 2023 года обвиняемые занимались незаконным оборотом SIM-карт и их неправомерным использованием в качестве средств платежей. Для этого они закупили 577 SIM-карт, для активации которых регистрировали несуществующих людей. После этого карты использовались для переводов похищенных денег и вывода средств на криптокошельки.

Ранее полиция Петербурга обнаружила в квартире на улице Маршала Казакова узел связи мошенников, который обеспечивал бесперебойную связь между аферистами и их жертвами. Правоохранители задержали двух иностранцев в возрасте 22 и 24 лет. После этого их отправили в СИЗО по делам о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции (ст. 274.3 УК РФ).

Кроме того, борьба с мошенничеством ведется на уровне Законодательного собрания. Депутат Павел Крупник предлагал ограничить переводы со счетов пожилых граждан суммой 30 тысяч рублей в сутки. По мнению парламентария, эта мера поможет уберечь пенсионеров от аферистов.

