Дрозденко и Руденя обсудили проект бюджета Ленобласти и развитие портов

Полпред президента в СЗФО Игорь Руденя и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко приняли 12 ноября участие в заседании Законодательного собрания региона и провели рабочую встречу по его завершении. Беседу посвятили проекту регионального бюджета на 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов, а также вопросам развития транспортной и портовой инфраструктуры.

Как сообщили в пресс-службе полпреда, он одобрительно отозвался о проекте бюджета и о доступности документа для граждан и бизнеса. По планам, в 2026 году доходы областной казны составят 282,4 млрд рублей, а расходы — 309,9 млрд рублей. Дефицит бюджета составит 27,5 млрд рублей, при этом в 2028 году он должен будет уменьшиться до 6,4 млрд.

В разговоре о морских перевозках Руденя отметил стратегическое значение Ленобласти. "Мы должны четко показывать нашим европейским соседям, что намерены устойчиво развивать морские сообщения, в том числе участвовать в международной торговле и укреплять позиции России на мировом рынке логистики и морских перевозок", — заявил он.

В свою очередь, Дрозденко выразил намерение увеличивать грузооборот морских портов, в том числе посредством "зеленого коридора" для логистики. "Благодарю Игоря Михайловича за конструктивный разговор и поддержку наших проектов", — написал он в своем telegram-канале по итогам встречи.

В конце октября полпред присутствовал на заседании петербургского ЗакСа, где губернатор Александр Беглов представлял проект бюджета на 2026-2028 годы. Документ был принят в первом чтении.

Пост полпреда Руденя занимает с конца сентября, до этого он возглавлял Тверскую область. Новое назначение он получил после того, как предыдущий полпред Александр Гуцан перешел на должность генерального прокурора.

