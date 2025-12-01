Смольный одобрил планировку развязки ШМСД с проспектом Солидарности

Губернатор Петербурга Александр Беглов и члены городского правительства 1 декабря утвердили проект планировки развязки Широтной магистрали скоростного движения с проспектом Солидарности, сообщила пресс-служба комитета по градостроительству и архитектуре. Путепровод соединит Красногвардейский и Невский районы.

Как уточняется, сама развязка будет иметь от четырех до шести полос движения, а ее протяженность будет составлять 925 метров. Для ее строительства планируется ликвидировать железнодорожный переезд, где, по данным ведомства, регулярно скапливаются пробки. Новый участок магистрали должен решить эту проблему.

В июне губернатор вместе с министром транспорта Романом Старовойтом дали старт строительству второго-четвертого этапов ШМСД. Движение по магистрали планируется запустить в 2029-2031 годах. Правительство России выделило на прокладку трассы около 90 млрд рублей. При этом финансирование строительства дороги планируют перенести с 2025 на 2028 год. В Смольном объясняют смещение сроков необходимостью выполнения предварительных условий для начала работ.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру