Строительство ШМСД профинансируют в 2028 году

Финансирование строительства Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) предполагается перенести с 2025 на 2028 год, сообщает "Фонтанка". Соответствующее предложение содержится в поправке губернатора Александра Беглова к проекту бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. На эти цели хотят выделить дополнительно 13 млрд рублей.

Ранее такая же сумма числилась в бюджете 2025 года, однако была полностью исключена. Теперь деньги возвращаются в финансовый план, но со сдвигом.

Как сообщили "Фонтанке" в городском комитете по инвестициям, перенос связан с необходимостью выполнения предварительных условий для начала строительства магистрали. На 2026 год на реализацию проекта уже предусмотрено 26,8 миллиарда рублей, что, по словам представителей ведомства, должно обеспечить первоначальную потребность в финансировании.

При этом правительство России подтвердило выделение порядка 100 млрд рублей на строительство ШМСД, развязки на Дунайском проспекте и нового путепровода через железнодорожные пути во Фрунзенском проспекте. Эти объекты попали в правительственный перечень мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в стране в 2025-2030 годах.

Ранее Беглов внес поправку ко второму чтению бюджета города на 2026 и плановый период 2027-2028 годов. Губернатор предложил указать доходы города в 2026 году на 8,3 млрд рублей, а в последующих годах увеличить пополнения в городскую казну на 8,4 млрд и 11,5 млрд рублей соответственно. Сделать это планируется за счет неналоговых доходов и безвозмездных поступлений.

Всего депутаты Законодательного собрания внесли 34 поправки к бюджету на 2026 и плановый период 2027-2028 годов. Первое чтение документ преодолел 29 октября. Депутатам его представлял губернатор Александр Беглов. Второе чтение проекта бюджета на предстоящую трехлетку пройдет 19 ноября.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру