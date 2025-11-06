К проекту бюджета Петербурга на 2026 год внесли 34 поправки

Ко второму чтению проекта бюджета Петербурга на 2026 и плановый период 2027-2028 годов поступило 34 поправки, подвел итоги приема предложений 6 ноября глава бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания Денис Четырбок. Рассмотреть их планируют на следующем заседании БФК, которое состоится в понедельник, 10 ноября.

"34 поправки поступило в бюджетно-финансовый комитет к проекту бюджета Петербурга на 2026-2028 годы", — написал Четырбок в своем Telegram-канале.

Наибольшей активностью отметилась фракция "Единая Россия", которая представила в БФК 12 поправок. Немногим меньше предложений подготовила фракция "Яблоко", которая представила 11 поправок. Три поправки поступило от ЛДПР и еще две — от "Новых людей". Глава фракции КПРФ Ирина Иванова подготовила три предложения, глава фракции СРЗП Марина Шишкина и ее заместитель Андрей Алескеров представили две поправки.

Губернатор Александр Беглов подготовил одну поправку, о ее внесении стало известно вечером в среду. Документом предусмотрено, что доходы и расходы бюджета соразмерно увеличатся в 2026 году на 8,3 млрд рублей.

Срок приема предложений по корректировке бюджета истек накануне вечером. Еще днем тогда Четырбок говорил ЗАКС.Ру, что на рассмотрение БФК поступило около 20 поправок. Остальную часть авторы успели внести в остававшиеся несколько часов.

Второе чтение законопроекта о бюджете на следующую трехлетку состоится 19 ноября. Первое чтение документ преодолел 29 октября, депутатам его представлял губернатор Александр Беглов.

