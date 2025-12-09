"За цифровое сплочение": Боярский вручил награду мессенджеру MAX

Мессенджер MAX стал одним из победителей премии "Герои Рунета — 2025", церемония состоялась накануне вечером в Москве. Вручал награду глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

"Мне выпала возможность вручить награду в номинации "За цифровое сплочение в национальном масштабе" национальному мессенджеру МАХ. Для меня это символично — всего полгода назад был принят закон о нацмессенджере, автором которого стал я", — поделился впечатлениями Боярский в своих социальных сетях.

По мнению парламентария, российский мессенджер можно назвать "одним из наиболее значимых цифровых проектов последнего времени", а сама платформа якобы предоставляет пользователям "полноценную, безопасную альтернативу для общения".

Помимо MAX, в числе награжденных оказались операция СВО "Поток", певец Дмитрий Маликов, игра "Русы против ящеров — 2", проект "Алиса AI" и другие победители.

В июне 2025 года президент Владимир Путин подписал закон о национальном мессенджере в России, им и стал MAX. В августе Роскомнадзор объявил о частичном ограничении голосовых звонков в иностранных мессенджерах, объяснив это необходимостью противодействия мошенникам. Российского приложения подобная мера не коснулась. Похожую причину озвучило в декабре Минцифры, рассказывая о планах заменить вход на "Госуслуги" через подтверждение по SMS на подтверждение в мессенджере MAX.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру