Краснов с Бегловым посетил стройку Судебного квартала

Председатель Верховного суда Игорь Краснов вместе с губернатором Александром Бегловым 16 декабря посетили стройку Судебного квартала в Петербурге. Также на встрече присутствовал генеральный директор судебного департамента Геннадий Лопатин, который до назначения был заместителем Краснова в Генеральной прокуратуре.

"Нужно, чтобы все работы были завершены вовремя, без срывов и опозданий. Надеюсь, вы нацелены на результат", – цитируют Краснова в пресс-службе Верховного суда. Глава ВС поручил внести коррективы в план предстоящих работ и актуализировать график строительства.

Ожидается, что переезд Верховного суда в Петербург может состояться в 2027-2028 годах. До этого сроки окончания строительства переносились. Например, в 2016 году, когда местом расположения комплекса зданий выбрали Тучков буян, предполагалось, что стройка закончится к 2020 году.

Ранее в этот день Краснов посетил Санкт-Петербургский городской суд, где провел рабочее совещание с руководством суда. Также он посетил Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области. Краснов возглавил Верховный суд в конце сентября 2024 года. До этого он занимал должность генерального прокурора.

Константин Леньков / Фото: Верховный суд