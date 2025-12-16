Дрозденко объяснил нуждами льготников необходимость изъятия земель с борщевиком

Неиспользуемые по целевому назначению земельные участки следует передать в муниципальную собственность для обеспечения льготных категорий, включая многодетные семьи и семьи участников СВО, заявил 16 декабря губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По его словам, соответствующие поправки в Земельный кодекс будут направлены для рассмотрения в Государственную думу.

"Для Ленобласти такой механизм использования земельных участков позволил бы оперативно обеспечить землей и многодетные семьи, и семьи участников СВО", — написал глава региона в своем Telegram-канале.

В числе неиспользуемых по целевому назначению земель губернатор назвал участки с недостроенными зданиями и земли, заросшие борщевиком.

Сейчас изъять неиспользуемый участок можно в случае, если собственник не устранит замеченные нарушения в установленный срок. Решение принимает суд, после чего их могут выставить на публичные торги. По мнению Дрозденко, сейчас "остро необходимой" представляется возможность возврата неиспользуемых участков в казну "для ликвидации очередей".

В июле Дрозденко рассказывал о том, что обратился к депутатам Госдумы от Ленобласти с предложением упростить изъятие заросших борщевиком земельных участков сельхозназначения. Свои меры по борьбе с вредным растением предлагают и в Петербурге. Так, в ноябре комитет по законодательству Законодательного собрания поддержал инициативу, предусматривающую создание перечня вредоносных видов.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру