Новости 31 декабря 2025, 10:21

На праздники МВД будет искать нелегалов в центре Петербурга

На праздники МВД будет искать нелегалов в центре Петербурга

Во время новогодних праздников в центральной части Петербурга сотрудники полиции устроят проверки соблюдения миграционного законодательства, предупредили 31 декабря в региональном ГУ МВД. Иностранных граждан попросили носить с собой документы.

"В период новогодних праздников в центральной части Санкт-Петербурга будет проводиться комплекс профилактических мероприятий, направленных на проверку соблюдения миграционного законодательства. Просим граждан с пониманием относиться к работе полиции", — говорится в обращении полицейского Главка.

Иностранцев попросили иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также документы с подтверждением законности пребывания в России.

В праздничную ночь 1 января 2025 года полиция уже проводила рейд по выявлению нелегальных мигрантов. В тот раз на улицах города проверили около 1,7 тысячи иностранцев, в отношении 386 человек составили административные протоколы. Во время новогодних праздников суды постановили выдворить из России 87 человек.

