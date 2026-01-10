Градозащитники направили обращение Беглову из-за сноса ВНИИБ

Общество "Старый Петербург" направило открытое обращение губернатору Александру Беглову в связи со сносом здания Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности. Текст письма опубликован 10 января в Telegram-канале общества, подпись под ним поставил председатель Михаил Мильчик.

Градозащитники требуют вынести на рассмотрение Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга вопрос о восстановлении постройки в первозданном виде, а также дать правовую оценку и привлечь к ответственности лиц, причастных к сносу, отменить привлечение к уголовной ответственности защитников здания и принять меры к налаживанию диалога между застройщиками и градозащитниками.

В обращении отмечается архитектурная ценность здания ВНИИБ, построенного в стиле советского классицизма в 1950-х годах. В конце декабря 2025 года в КГИОП поступило заявление о признании постройки объектом культурного наследия. На время его рассмотрения демонтаж был запрещен, отмечают в "Старом Петербурге". По их мнению, снос здания в такой ситуации может квалифицироваться как уничтожение объекта культурного наследия, что является уголовно наказуемым преступлением (ст. 243 УК РФ).

Напомним, снос ВНИИБ начался 8 января после нескольких лет противостояния градозащитников с застройщиком. Помешать работам пришли несколько десятков человек, им противостояли охранники, собранные для защиты территории. Полиция задержала часть активистов, в отношении одного из них возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ) из-за возможного применения перцового баллончика. Еще на 14 человек составили протоколы об организации одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшем нарушение общественного порядка (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ). Четырем из них суд назначил штрафы, остальных арестовал на сроки от одних до шести суток.

Андрей Казарлыга / Фото: SOS СПб СНОС