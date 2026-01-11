Тоннелепроходческий щит добрался до "Каретной"

На Красносельско-Калининской линии тоннелепроходческий комплекс достиг строящейся станции "Каретная", сообщил 11 января telegram-канал "Подземник". Далее он направится к "Лиговскому проспекту — 2", расстояние до следующей станции составит немногим более полутора километров.

"К настоящему моменту щит преодолел отметку в четверть километра и уже находится в границах бокового станционного тоннеля второго пути станции "Каретная"", — сообщил "Подземник".

Вестибюль станции "Лиговский проспект — 2" планируют построить на месте существующего бизнес-центра на Лиговском проспекте, 52. Планируется, что он будет использоваться пассажирами терминала Высокоскоростной железнодорожной магистрали, который собираются построить поблизости. Прокладку тоннеля к станции запустили в октябре.

В конце 2025 года в Петербурге ввели в строй первый отрезок Красносельско-Калининской линии, открыв станции "Путиловскую" и "Юго-Западную".

Андрей Казарлыга / Фото: Telegram-канал "Подземник"