СК обвинил Кулибабу в убийстве депутата Госдумы Марка Горячева

Обвинение в убийстве депутата Государственной думы I созыва Марка Горячева предъявлено бывшему президенту Федерации вольной борьбы Петербурга Владимиру Кулибабе, сообщил в беседе с ТАСС замруководителя ГСУ Следственного комитета по Петербургу Дмитрий Иванов. Само преступление произошло без малого 29 лет назад.

"Как установило следствие, в начале 1997 года Горячев взял в долг под поручительство Яковлева огромные деньги. Чтобы их не возвращать и чтобы никто не мог взыскать сумму с Яковлева, бандитами было решено сделать из Горячева "потеряшку". В марте 1997 одна из бригад, подчинявшаяся Кулибабе, на Торжковском рынке похитила Горячева", — рассказал Иванов.

По словам замглавы ГСУ, Горячева избили и отвезли в бронированном "Мерседесе" Кулибабы на дачу в Выборгском районе Ленинградской области. Там депутата убили, тело расчленили и выбросили в пакете в Финский залив. Останки всплыли спустя несколько месяцев.

Помимо Кулибабы, в убийстве Горячева также обвиняется другой участник банды Константина Яковлева (Кости Могилы) Дмитрий Скворцов. Последний в дальнейшем работал в МВД, где дослужился до должности заместителя министра. Сейчас он объявлен в международный розыск.

По заявлению Иванова, уголовное дело об этом и еще одном преступлении направят в суд в 2026 году. Во втором случае речь идет об убийстве Александра Боброва, который также был участником ОПГ. Следствие полагает, что Кулибаба и Скворцов вступили в сговор для устранения Боброва и организовали его убийство в 1995 году. Обвинение в этом преступлении Кулибабе предъявили в феврале 2025 года.

Спустя месяц он выслушал приговор по делу об убийстве криминального авторитета Игоря Савина и его охранника Кирилла Угольникова, а также о покушении на жизнь Скворцова, который также был охранником Савина. Покушение произошло в 1993 году на улице Фрунзе, нападавшие стреляли из автоматов, Скворцову удалось скрыться. Кулибабу признали виновным в организации преступления и приговорили к 10 годам колонии.

