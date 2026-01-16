Бывший замглавы Кронштадтского района начал работать в жилкоме

Новым заместителем председателя жилищного комитета Петербурга 16 января назначили Андрея Бережного, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе комитета. Он будет отвечать в ведомстве за работу координационно-аналитического управления и планово-экономического отдела. Он стал седьмым заместителем главы в руководстве жилкома.

До назначения в комитете Бережной длительное время работал в администрации Кронштадтского района. Его карьера в районной администрации началась в 2004 году. Он курировал жилищный отдел. С весны 2023 года он курировал жилищную политику района в статусе заместителя главы района. Бережной покинул администрацию в конце июля 2025 года.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал о кадровых перестановках в администрации Колпинского района. Там пост заместителя главы района занял бывший руководитель СПб ГБУ "Петродворцовая служба заказчика" Андрей Веремей.

Константин Леньков / Фото: Администрация Кронштадского района