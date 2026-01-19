Бельский и Поляков запустили новую электричку до Сестрорецка

В Петербурге утром 19 января запустили новый пригородный электропоезд серии ЭП2ДМ, рассказал в своем Telegram-канале вице-губернатор Кирилл Поляков. Вместе со спикером Законодательного собрания Александром Бельским он проехал в вагоне нового поезда от Сестрорецка до Финляндского вокзала.

Это уже второй по счету состав серии, который будет перевозить пассажиров до Белоострова и обратно. В тестовой поездке также поучаствовали депутаты ЗакСа Алексей Цивилев и Александр Ходосок, а также врио главы комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков.

Новый восьмивагонный состав рассчитан на перевозку более чем 800 пассажиров за раз. Пассажирские салоны оборудованы Type-С и USB-разъемами для зарядки гаджетов и системой кондиционирования и обеззараживания воздуха. В головных вагонах предусмотрена безбарьерная среда, здесь установлены подъемные устройства и оборудованы доступные туалетные комнаты.

Как сообщил Поляков, до конца года ожидается поступление еще одного такого состава. В свою очередь, в комтрансе отметили, что по итогам 2025 года пассажиропоток на тактовом маршруте в сторону Сестрорецка увеличился на 12,6 %. Это самый заметный рост по итогам года.

Первый электропоезд ЭП2ДМ между Финляндским вокзалом и Сестрорецком в середине октября прошлого года. В тот раз его пассажиром также стал губернатор Александр Беглов.

Андрей Казарлыга / Фото: Telegram-канал Кирилла Полякова