Дело бывшего замглавы комитета по инвестициям Шарипова передано в суд

В Смольнинский районный суд Петербурга передано уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя комитета по инвестициям Максима Шарипова, сообщили 19 января в пресс-службе прокуратуры. Его будут судить за взятки. По версии следствия, с весны 2023 года по сентябрь 2024 года он получил от представителей коммерческих структур более 25,7 млн рублей.

Шарипов получал взятки за помощь в рассмотрении заявлений от представителей юридических лиц на предоставление земельных участков без проведения торгов, считает следствие. Так, в октябре 2023 года Шарипов получил часть взятки в размере 7 млн рублей за представление в аренду участка на улице Есенина. С января 2023 года по сентябрь 2024 года он также договорился с другой коммерческой структурой о заключении договоров аренды участков без торгов на улицах Генерала Кравченко, Кременчугская, Рихарда Зорге и улице Володарского в Сестрорецке. С марта 2023 года по сентябрь 2024 года чиновнику передали около 18 млн рублей.

Шарипову инкриминируют получение взятки в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК), получение взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК) и получение взятки через посредника в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).

Также следователи выяснили, что с осени 2023 года по лето 2024 года зампред комитета неоднократно получал взятки за общее покровительство и создание условий для беспрепятственного рассмотрения обращений юридических лиц. Сумма взяток составила более 750 тысяч рублей.

Шарипова задержали в октябре 2024 года во время передачи 1,5 млн рублей, часть из которых оказалась муляжом. Задержание произошло в одном из заведений общепита в "Невской ратуше" – комплексе зданий в Центральном районе Петербурга, где располагаются офисы чиновников Смольного. Шарипову избрали меру пресечения в виде ареста.

Константин Леньков / Фото: Прокуратура Петербурга