Муниципал 19 января 2026, 15:07

Горизбирком нашел основания для проведения довыборов в МО "Новоизмайловское"

фото ЗакС политика

В МО "Новоизмайловское" есть основания для проведения дополнительных выборов, заявил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин в своих соцсетях 19 января. Они могут пройти в двух избирательных округах. 

По уставу совет МО "Новоизмайловское" состоит из 20 депутатов. В новом созыве, избранном в сентябре 2024 года, сложить мандаты решили четверо самовыдвиженцев. В октябре 2024 года совет покинул Игорь Морозов, в ноябре 2025 года мандат оставила Анна Рузиматова, в декабре 2025 года совет прекратил полномочия депутатов Дмитрия Шестакова и Алаша Оздамирова. Все четверо написали заявления об уходе по собственному желанию. 

МО "Новоизмайловское" стало вторым муниципалитетом, в котором есть основания для проведения дополнительных выборов. До этого такая перспектива появилась в МО "Красненькая речка". Они могут состояться в сентябре 2026 года, одновременно с выборами депутатов Заксобрания и Государственной думы. Также в сентябре выборы должны состояться в МО "Автово".

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


