Линченко поделился строительными планами на 2026 год

В общей сложности 84 социальных объекта появятся в Петербурге в 2026 году, заявил 20 января вице-губернатор Николай Линченко в ходе пресс-конференции в ТАСС. Из них 50 объектов застройщики построят за счет собственных средств синхронно с вводимыми объемами жилого строительства, а остальные 30 построек будут созданы за счет средств адресной инвестиционной программы.

Также в наступившем году продолжатся ремонтные работы на Невском проспекте. Если в 2025 году дорожники отремонтировали покрытие между Адмиралтейским проспектом и площадью Восстания, то теперь работы развернутся на отрезке между площадью Восстания и площадью Александра Невского.

В планах Смольного присутствует капитальный ремонт Среднего проспекта В. О. и Лесного проспекта, а заодно двух набережных на Васильевском острове — Университетской и Лейтенанта Шмидта. Продолжатся работы по возведению Большого Смоленского моста, при этом строители особое внимание уделят разводному механизму переправы. Как пообещал Линченко, пролеты моста будут разводить уже в предстоящую навигацию.

— Это тоже будет уже достижением. Мы стремимся до конца 2027 года осуществить рабочее движение по Большому Смоленскому мосту. Это у нас цель стратегическая, опять-таки, которая подразумевает еще большее сокращение сроков производства работ как вызов, — отметил вице-губернатор.

Кроме того, в наступившем году запланирован ввод в строй второй очереди трамвайной линии из Купчино до Славянки. Напомним, в декабре 2025 года был запущен первый отрезок между станцией метро "Купчино" и Шушарами.

Полным ходом, по оценке Линченко, идут работы по вводу станций метрополитена в период до 2030 года. В 2026 году при этом новые станции не появятся, строители продолжат прокладку Красносельско-Калининской линии по направлению к будущей станции "Каретная", а также на севере Невско-Василеостровской линии.

