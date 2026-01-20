Более 200 многоквартирных домов ввели в Петербурге за год

В Петербурге в 2026 году было введено 2,687 млн квадратных метров жилья, заявил 20 января глава комитета по строительству Игорь Креславский на пресс-конференции в ТАСС. Основную часть здесь обеспечили многоквартирные дома, которых за год стало на 205 больше.

Всего суммарно речь идет о 1 279 объектах жилой недвижимости, введенных в Петербурге. Из них на долю индивидуального жилищного строительства пришлось 1 074 объекта общей площадью 200 тысяч квадратных метров. Площадь введенных в строй многоквартирных домов составила 2,487 млн "квадратов".

— Петербург является теперь лидером по строительству социальных объектов, то есть раньше он стоил меньше всех, теперь он лидер. И мы удерживаем это лидерство, и построили в прошлом году 113 объектов социальной инфраструктуры, — сообщил Креславский.

В качестве примера глава комитета привел Москву и Московскую область, где за год ввели 110 и 40 соцобъектов соответственно.

В общей сложности в Петербурге построили 25 детских садов, 26 школ и два совмещенных объекта образования. Помимо этого, за год ввели в строй 24 медицинских объекта.

Ранее вице-губернатор Николай Линченко поделился планами по строительству в 2026 году. По его словам, до конца года в городе запланирован ввод 84 социальных объектов.

Андрей Казарлыга / Фото: pixabay