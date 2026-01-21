Невский суд рассмотрит уголовное дело о донатах ФБК*

Уголовное дело о финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ) зарегистрировал Невский районный суд, сообщила 21 января объединенная пресс-служба судов Петербурга. Процесс над Владимиром Бенько связан с переводом средств на счета Фонда борьбы с коррупцией*.

Следствие считает, что в период с августа 2021 по февраль 2022 года Бенько совершил серию переводов на счета ФБК* по тысяче рублей каждый. Впервые это могло произойти вечером 5 августа, к тому моменту организация уже была признана судом экстремистской и запрещена. В СК считают, что фигурант осознавал это, но "перешел по ссылке, заведомо предназначенной для финансирования экстремистской деятельности", передает судебная пресс-служба.

После этого Бенько якобы подключил автоплатеж для списаний средств в пользу организации, из-за чего в последующие полгода с его счета ежемесячно списывались деньги. Мер к отмене автоматического списания гражданин не предпринимал. Всего ему вменяют совершение семи платежей на общую сумму семь тысяч рублей.

Материалы дела переданы судье, говорится в сообщении.

Санкция по вменяемой Бенько статье предусматривает, в частности, наложение штрафа в размере 300-700 тысяч рублей или же лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

В начале декабря Петроградский районный суд приговорил к штрафу основателя iGooods Григория Куниса по делу о донатах ФБК*. Размер взыскания составил полмиллиона рублей, но его уменьшили до 350 тысяч с учетом проведенного предпринимателем времени в СИЗО. Позже Кунис покинул Россию.

*ФБК по решению суда признан экстремистской организацией, его деятельность запрещена. ФБК признан террористами, внесен в реестры иностранных агентов и нежелательных организаций.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру