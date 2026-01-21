В Заксобрании обсудили меры по повышению качества воздуха в Петербурге

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 21 января в первом чтении поддержали проект закона о наделении правительства города полномочием по информированию представителей бизнеса о неблагоприятных метеорологических условиях. Положение затронет предпринимателей, которые обязаны проводить мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. С помощью этой меры парламентарии хотят сократить загрязнение воздуха на территории Петербурга.

"Установление порядка информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, которые обязаны проводить мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на объектах хозяйственной и (или) иной деятельности, при поступлении общего прогноза неблагоприятных метеорологических условий", — говорится в тексте законопроекта. Такое полномочие пропишут Смольному.

Предполагается, что норма начнет действовать с 1 марта 2026 года. Такая практика уже применялась на городских предприятиях, рассказал Всеволод Беликов во время доклада. Принять новый порядок решили в связи с положениями федерального законодательства.

Изменения внесут в Экологический кодекс Петербурга. Его внесла группа депутатов, среди которых Михаил Амосов, Всеволод Беликов, Ольга Герасина, Алексей Макаров, Любовь Менделеева, Денис Четырбок и Марина Шишкина. Инициатива упоминается в плане законотворческой деятельности Заксобрания и губернатора на 2025-2026 годы.

В начале 2026 года Смольный отчитался об увеличении числа станций мониторинга воздуха. Сейчас на территории города действуют 30 станций в разных районах города.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру