ЗакС поддержал федеральную инициативу об усилении контроля за качеством воды

Парламент Петербурга 21 января приступил к рассмотрению проекта федеральной инициативы, затрагивающей мероприятия по контролю качества воды надзорными органами, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Депутаты предлагают наделить регионы правом оперативно корректировать инвестиционные программы на модернизацию водоснабжения, если профильные ведомства сообщат о несоответствии качества воды нормативам.

Авторами инициативы выступили депутаты Михаил Амосов, Всеволод Беликов, Алексей Макаров, Денис Четырбок и Марина Шишкина. Они же будут представлять документ во время рассмотрения в Государственной думе. Законопроект разработан совместно с Мурманской областной думой. До этого документ поддержали в Совете законодателей при Совете Федерации.

Ранее в этот день городской парламент поддержал законопроект, направленный на сокращение вредных веществ в воздухе. Добиваться улучшения экологической обстановки собираются с помощью взаимодействия чиновников и предприятий.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру