Ситов: Средняя зарплата в Петербурге превысила 125 тысяч рублей

По итогам 2025 года средняя заработная плата в Петербурге превысила 125 тысяч рублей, заявил глава комитета по промышленной политике Александр Ситов в интервью ТАСС. По его словам, за год этот показатель вырос почти на 14 %, что "сильно выше" уровня инфляции.

"Средняя заработная плата <...> выросла почти на 14 %. Это сильно выше уровня инфляции. Средняя заработная плата сейчас в Петербурге превышает 125 тысяч рублей", — поделился данными Ситов.

В целом прошедший год, несмотря на некоторые сложности, оказался удачным для Петербурга, заявил глава комитета. Индекс промышленного производства по итогам 11 месяцев составил 103,8 %, в обрабатывающей промышленности он составил 104,9 %. Численность сотрудников промышленных предприятий увеличилась до 441 тысячи человек.

Ранее Петростат сообщил, что средняя номинальная начисленная зарплата в Петербурге составила по итогам октября 2025 года более 122 тысяч рублей. В Ленинградской области ее размер составил 94 тысячи рублей. Первенство по размеру зарплат среди регионов СЗФО принадлежит Ненецкому автономному округу, меньше всего получают жители Псковской области.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру