Главе петербургского ЦУР Елене Никитиной продлили арест

Басманный районный суд Москвы 22 января продлил арест руководителю Центра управления регионом в Петербурге Елене Никитиной, сообщили в пресс-службе столичных судов. Она пробудет в следственном изоляторе еще два месяца, минимум до 23 апреля. Никитина находится в СИЗО с октября 2025 года. Адвокаты Никитиной просили для нее домашний арест.

Никитина обвиняется в растрате (ч. 4 ст. 160 УК) и легализации средств, полученных преступных путем (ч. 4 ст. 174.1 УК) в рамках уголовного дела о хищении бюджетных средств у АО "Городское агентство по телевидению и радиовещанию". Эта компания является учредителем канала "Санкт-Петербург". Следствие считает, что при заключении контрактов на оказание услуг по информационному сопровождению деятельности Смольного бюджету кампании нанесли ущерб в размере 37 млн рублей.

Всего по делу проходит несколько человек. Среди них супруг Никитиной Сергей Кожокар, который возглавляет АНО "Фонд культуры семьи и детства", блогер Николай Камнев, который представлял компанию, с которой ГАТР заключил контракты на медиасопровождение, а также несколько действующих и бывших сотрудников телеканала "Санкт-Петербург". В частности, замдиректора канала Сергей Сыров, который отвечал за финансовые вопросы, бывший руководитель телеканала Борис Петров и его преемник Александр Малькевич, сейчас являющийся депутатом Заксобрания Петербурга.

Малькевич, отметим, не признает причастность к растрате бюджетных средств. Подробнее о позиции депутата и его адвокатов – читайте в интервью ЗАКС.Ру.

Константин Леньков / Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы