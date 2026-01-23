Дело бывшего замглавы комитета по инвестициям Шарипова поступило в суд

Смольнинский районный суд Петербурга зарегистрировал материалы уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя комитета по инвестициям Максима Шарипова, обратил внимание ЗАКС.Ру. Первое заседание по делу, на котором экс-чиновнику изберут меру пресечения, назначено на 26 января. Шарипова собираются судить за получение взяток сразу по трем статьям: получение взятки в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК), крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК) и особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).

О завершении расследования дела на днях сообщила прокуратура Петербурга. По версии следствия, Шарипов получал крупные суммы от представителей коммерческих структур за содействие в заключении договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности города, без проведения торгов. Подобной деятельностью бывший заместитель главы комитета занимался с весны 2023 по осень 2024 года, заявляли в прокуратуре. По данным следствия, общая сумма взяток превышает 25 млн рублей.

Шарипова задержали в октябре 2024 года в одном из кафе в "Невской ратуше" – комплексе зданий, где располагаются смольнинские комитеты и ведомства. Во время избрания меры пресечения Шарипов заявлял, что не признает вину и его подставили. С осени 2024 года бывший чиновник находится в следственном изоляторе.

Константин Леньков / Фото: Прокуратура Петербурга