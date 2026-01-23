В Заксобрании Петербурга создали рабочую группу по запрету вейпов

На площадке бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания Петербурга в понедельник, 26 января, пройдет заседание рабочей группы, посвященной возможному запрету вейпов на территории города, сообщил глава комитета, депутат Денис Четырбок в своих соцсетях. В дискуссии примут участие депутаты, общественники и представители правоохранительных органов.

"Подготовим свои предложения по корректировке законодательства в части торговли вейпами, в том числе рассмотрим и перспективу полностью запретить их продажу на территории нашего города. <...> Дальнейшая разработка жестких ограничительных мер в этом направлении — для нас в приоритете, особенно когда на кону стоит здоровье многих поколений петербуржцев", – написал Четырбок.

Спикер парламента Александр Бельский в своих соцсетях написал, что сейчас рассматривается два пути: полный запрет или "максимально" строгие ограничения. Он отметил, что с предложением создать рабочую группу к депутатам обратилось петербургское отделение "Народного фронта".

Идея обсудить дальнейшую судьбу вейпов и похожих устройств для курения возникла на фоне федеральных инициатив о регулировании этой отрасли. Ранее предложение запретить вейпы поддержал президент Владимир Путин. Законопроект о наделении регионов правом самостоятельно ограничивать на своей территории оборот вейпов сейчас разрабатывается в правительстве России. В ноябре сенатор Андрей Кутепов заявлял, что закон о запрете вейпов подготовят в скором времени. Тогда он отмечал, что чиновники пока не имеют медицинского подтверждения вреда от использования таких устройств.

В Петербурге до этого уже приняли ряд мер, ужесточающих оборот вейпов. В частности, городской парламент запретил розничную продажу таких товаров несовершеннолетним. Тотальный запрет вейпов уже поддерживал председатель Заксобрания Александр Бельский.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру