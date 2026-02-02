Прокуратура усомнилась в правдивости деклараций сотрудников МО "Металлострой"

Прокуратура Колпинского района внесла представление главе местной администрации МО "Поселок Металлострой" Анне Жуковой, выяснил ЗАКС.Ру 2 февраля. Основанием для этого послужили результаты проверки соблюдения антикоррупционного законодательства муниципальными служащими.

Как установила прокуратура, два сотрудника муниципального образования представили недостоверные сведения о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера за 2024 год. В связи с этим надзорное ведомство подало представление в адрес главы МА, документ находится на рассмотрении.

Ранее у районной прокуратуры возникли претензии к сведениям, представленным в декларации одного из сотрудников МО "Поселок Саперный" за 2024 год. В ноябре ведомство сделало представление главе местной администрации Дмитрию Харитонову в связи с этим. Конкретно вопросы возникли к отсутствию в документе сведений о доходах служащего в период временной нетрудоспособности.

Отметим, что в конце 2025 года президент Владимир Путин подписал закон, отменяющий обязанность чиновников ежегодно представлять декларации о доходах. Необходимость отчитываться при этом сохраняется в ряде определенных законом случаев. В остальном же следить за имуществом служащих собираются при помощи ГИС "Посейдон".

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру