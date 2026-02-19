ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 19 февраля 2026, 12:08

Песков: У Кремля нет проблем с ведением канала в Telegram

В Кремле отсутствуют проблемы с ведением официального Telegram-канала на фоне ограничений в работе мессенджера, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 19 февраля, отвечая на вопрос журналиста Александра Юнашева. Видеозапись журналист опубликовал у себя в соцсетях.

"[Кремль затруднений]е испытывает. У нас есть канал в Max. И остается канал в Telegram", - сказал Песков, комментируя возможные сложности из-за замедления мессенджера.

Он также ответил на вопрос об использовании прокси и VPN в работе пресс-службы. "Понимаете, у нас много соотечественников за рубежом. Много иностранцев интересуются президентской повесткой. И в наших интересах эту повестку доводить до них", - отметил представитель Кремля.

Роскомнадзор 10 февраля подтвердил введение ограничений в отношении Telegram, сославшись на несоблюдение сервисом российского законодательства и недостаточные меры по борьбе с мошенничеством. Глава Минцифры Максут Шадаев 18 февраля прокомментировал работу РКН. По словам министра, решение вынесено на основании требований федеральных законов и не предусматривает полную блокировку мессенджера - в Telegram замедлена передача медиафайлов, но переписка не ограничивается.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру


