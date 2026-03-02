МТС приобрела бизнес-центр на Васильевском острове

Компания МТС закрыла сделку по покупке бизнес-центра на Малом проспекте Васильевского острова, сообщил "Деловой Петербург" 2 марта. По оценкам участников рынка, стоимость сделки составила около 1,8 млрд рублей. По оценкам экспертов "ДП", покупка бизнес-центра стала одной из крупнейших инвестиционных сделок на рынке офисной недвижимости в Петербурге по итогам 2025 года.

Площадь купленного бизнес-центра составляет около 11,6 тысячи квадратных метров и предназначена для размещения офисов. "Деловой Петербург" отмечает, что бизнес-центр уже находился в аренде у структур МТС в течение последних трех года. Сделка по покупке была завершена осенью 2025 года.

В прошлом в здании находились производственные корпуса завода имени Козицкого, занимающегося приборостроением и радиотехникой. До покупки объекта компанией МТС он принадлежал ПАО АФК "Система", которая владеет акциями компании. Продавцом выступила компания "Ситроникс КТ", владевшая объектом с 2021 года. Согласно данным Росреестра, до "Ситроникс КТ" собственником здания значился производитель беспилотных летательных аппаратов "Кронштадт".

В июне 2023 года на территории завода имени Козицкого велись работы по сносу для постройки жилого комплекса бизнес-класса. Дом Шредера на углу 7-й линии Васильевского острова планировали реконструировать и передать городу. На его месте собирались построить начальную школу.

