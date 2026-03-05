Первый этап предвыборного съезда ЕР могут провести 27 июня

Единороссы планируют провести первый этап предвыборного съезда 27 июня, сообщили 5 марта "Ведомости" со ссылкой на заявления двух представителей партии. Во время съезда будет утвержден список кандидатов на выборы 2026 года в Госдуму. В качестве еще одной возможной даты проведения мероприятия рассматривается 20 июня.

Несколькими днями ранее в партии сообщили, что с 11 марта по 30 апреля пройдет выдвижение кандидатов для участия в праймериз. Само голосование продлится с 25 по 31 мая. Избиратели смогут отдать свой голос после авторизации через "Госуслуги" с 20 апреля по 29 мая. Однако съезд оставляет за собой право внести в итоговый список кандидатов и тех, кто не участвовал в предварительном голосовании.

Информации о том, посетит ли президент Владимир Путин съезд единороссов, пока нет. Во время встреч накануне выборов в 2021 и 2016 годах он выступал перед единороссами.

В январе 2026 года "Единая Россия" определилась с лидерами общефедерального партийного списка на думских выборах. Возглавил его зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Также лидерами списка стали глава российского МИДа Сергей Лавров, директор Московского клинического научно-исследовательского центра больницы № 52 Марьяна Лысенко, начальник центрального штаба "Юнармии" Владислав Головин и военный корреспондент Евгений Поддубный.

Ранее СМИ сообщали, что председатель Заксобрания Александр Бельский может возглавить список единороссов от Петербурга на выборах в Госдуму. Однако 4 марта он эту информацию опроверг, заявив об отсутствии таких планов. Также он подчеркнул, что подобные решения принимаются не лично им, а членами партии.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру