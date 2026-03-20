Смольный потратит 358 млн рублей на ДМС для губернатора и чиновников

Власти Петербурга планируют заплатить 358 млн рублей на добровольное медицинское страхование губернатора и сотрудников городского правительства в 2026 году, обратил внимание "Коммерсант Северо-Запад". Комитет по государственному заказу опубликовал извещение об электронном аукционе 19 марта. Подрядчику предстоит оформить полисы ДМС примерно для 11,7 тысяч человек, при этом их количество может меняться в течение срока контракта.

Получатели услуг разделены на четыре категории в зависимости от занимаемых ими должностей и выполняемых обязанностей. В первые три категории входят губернатор, сотрудники аппарата губернатора, а также руководители и советники. К четвертой группе отнесены иные сотрудники на должностях государственной гражданской службы. В программу включены не только губернатор и чиновники, но и члены их семей: супруги, несовершеннолетние дети, пасынки и падчерицы. В случае очного обучения ребенок сохраняет право на обслуживание по полису до 23 лет.

Минимальный объем страхового покрытия на одного сотрудника составляет 8,5 млн рублей. В пакет услуг входят амбулаторная помощь, вызовы врача-терапевта на дом, стоматология, скорая медицинская помощь и лечение в стационаре. Конкретный набор опций зависит от категории должности сотрудника.

В середине февраля губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, предусматривающее оказание услуг ДМС для себя, членов правительства и их семей.

В конце февраля Контрольно-счетная палата Петербурга разместила на портале госзакупок заявку на оформление ДМС для своих сотрудников. Цена контракта составляет 7,5 млн рублей. Услуги страхования получат 186 человек, на каждого рассчитано 40,5 тысяч рублей.

